Thomas Beatie papa pour la quatrième fois : "Notre miracle est né"

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Thomas Beatie est le plus heureux des hommes. L’ancien candidat de Secret Story est devenu papa pour la quatrième fois. C'est sur Instagram, le samedi 7 avril que Thomas Beatie, a annoncé la naissance de sonenfant. Un moment de bonheur intense qu'il a souhaité partager avec ses nombreux abonnés.





Sur le réseau social, il a posté un photo sur laquelle on l'aperçoit la tête posée sur le ventre de sa femme Amber. Car cette fois-ci, c'est sa femme qui a accouché. "Enfin, notre miracle est arrivé ! Maman et bébé sont heureux et en bonne santé. Plus à venir..." a-t-il inscrit en légende. Sur le cliché, pas de signe de leur bébé en revanche. Mais on imagine que Thomas ne tardera pas à en dévoiler un autre cliché pour montrer le visage du nouveau né.





Thomas Beatie s'est fait connaître du grand public en participant à la dixième saison de Secret Story en août 2016. Déjà célèbre aux États-Unis, pays où il réside, ce dernier détenait un secret encore jamais vu en France : celui d'être le premier homme enceint. Après avoir marqué les esprits dans le jeu, le candidat avait finalement été éliminé. Il était alors rentrer aux Etats-Unis pour retrouver sa famille.