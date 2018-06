Thomas Beatie (Secret Story 10) dévoile une vidéo hilarante de son bébé

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

L’année 2018 est l’année des naissances pour les anciens candidats de télé-réalité. Et en particulier pour ceux qui ont participé à Secret Story. Après Emilie Fiorelli, Mélanie da Cruz s’apprête à donner naissance à son premier enfant. De son côté, Thomas de la saison 10, est aussi un papa comblé. celui qui s'était fait connaître grâce à son secret surprenant, est devenu père pour la quatrième fois il y a quelques mois. Sa femme a accouché d’un petit garçon prénommé Jackson. Sur Instagram, il a dévoilé en exclusivité des photos de son fils. Pour son anniversaire, Thomas a, d’ailleurs, eu une idée plutôt originale. Le mettre en scène en "super bébé" sur les réseaux sociaux. Pour annoncer la naissance de leurs enfants, Thomas et sa femme avaient déjà fait preuve d’humour : "voilà, c’est un garçon ! Papa et la première couche de bébé" a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Autre participante de secret story, Emilie Fiorelli a, de son côté, choisi de présenter son enfant à ses nombreux followers. Prénommée Louna, la petite fille est trop mignonne. Sur le cliché, l'ancienne gagnante de Secret Story pose avec sa petite fille de profil. La photo a ému les internautes qui ont laissé de nombreux commentaires.