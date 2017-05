Par SB | Ecrit pour TF1 |

Le soleil est aussi de sortie dans le ciel de Phoenix. L’occasion pour Thomas Beatie, candidat emblématique de la dixième saison de Secret Story, d’organiser un petit pique-nique avec sa petite famille. Le premier homme enceinte a posté, sur Instagram, une ravissante photo dans laquelle on le voit avec ses enfants et sa femme Amber profiter du beau temps autour d’un déjeuner dans l’herbe non loin d’une piscine. Plus heureux que jamais, le rayonnant Thomas a tenu à adresser quelques mots tendres à sa petite tribu. Il écrit en effet : "Je suis reconnaissant pour ma famille". Une famille qu’il n’hésite pas à mettre en avant, d’ailleurs, sur son compte.



La photo et la fierté du papa a touché la nombreuse fanbase de l’ancien habitant de la Maison des Secrets. Les internautes ont été nombreux à commenter. "La famille ça apporte tellement d'amour", "Très belle famille Thomas", "Vous êtes trop mignons", "Vous êtes tous beaux", "Belle petite famille", "Je te souhaite plein de bonheur", peut-on ainsi lire dans les commentaires.



Dans la foulée, Thomas a également posté une vidéo "boomerang" de ses trois enfants pataugeant dans la piscine familiale. Heureux comme tout de jouer sous le soleil quasi-estival de l’Arizona.