Thomas Beatie était l’un des candidats préférés de la dixième saison de Secret Story. Le premier homme enceinte s’était démarqué grâce à sa sympathie, son sens de l’humour et sa gentillesse. Arrivé en finale, il avait cependant échoué, battu par Julien, le vainqueur de l’édition 2016.



Le plus français des Américains continue de faire sourire ses admirateurs grâce à ses posts pleins de second degré. Dans son dernier partage Instagram, le papa se demande comment faire accroître son nombre de « likes » par photos. Il part d’une déduction simple : "Je réfléchis... Les abdos obtiennent de nombreux "aimes" et les seins obtiennent beaucoup d'aimes ... Et si j'ai les deux ?". Partant de cette observation, assez vraie, il poste un photomontage (volontairement amateur) de lui-même dans lequel il a collé son visage sur le corps d’un homme très musclé. Détail : l’homme porte une brassière de femme.



Postée dans la journée du lundi 24 avril, la photo recueille pour le moment 820 likes. Pari à moitié réussi. Cependant, Thomas a le mérite de faire rire ses followers : "Mdr excellent", "fou rire de ma vieeee", "Les jaloux diront Photoshop", "C'est sexy haha", "J'en peux plus de toi, tu me fait trop rire", peut-on ainsi lire en guise de commentaires.