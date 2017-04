Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

En rentrant avec le plus grand secret de l'histoire de Secret Story "Je suis le premier homme enceinte du monde", Thomas a ému les téléspectateurs et les internautes, qui, semaine après semaine, ont découvert cet homme fragile et doté d'une forte personnalité. De cette histoire bouleversante, Jan Caplin, un producteur en a fait un film. Inspiré directement de passé de l'ancien pensionnaire de la Maison des Secrets, Hippocampe retrace le combat d'un couple, Maxime et Julie pour avoir un enfant. Comme l'explique le synopsis, "Ils souhaitent devenir parents mais Julie est stérile et leur demande d'adoption est refusée. Le poids de la dernière solution repose alors sur Maxime".

Le court-métrage a été projeté pour la première fois dans un lycée de Gironde, à Pauillac dans le cadre de "la semaine du vivre ensemble". A travers ce court-métrage, le réalisateur a voulu rendre public un problème qui touche de nombreuses personnes dans le monde. Sur les réseaux sociaux, Thomas n'a pas caché sa joie en apprenant qu'un court-métrage inspiré de sa vie, est sorti il y a quelques semaines. "Comment j'ai raté ça? Un court métrage inspiré de ma vie - "Hippocampe" au Festival!", écrit-il sur son compte Twitter.



Ce n'est pas la première fois que le père de famille inspire les artistes. En 2010, le sculpteur Marc Quinn a créé une statue représentant le secrétiste lorsqu’il attendait son premier enfant. "Je crois que Marc Quinn était intéressé par le fait de capturer et conserver un moment de l’histoire, lorsque la première image d’un homme enceinte est devenue réalité", déclarait le candidat de télé-réalité. L'œuvre de 3 mètres de hauteur a été exposée en 2010 à Londres.

Pour information, le film sera diffusé au Festival "L'ombre d'un court"à Jouy-en-Josas le Samedi 22 Avril 2017 à 20h30.