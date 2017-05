Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Catapulte-manl était le surnom officiel de Thomas dans Secret Story 10. Il faut dire que semaine après semaine et SAS après SAS, le candidat a éliminé un bon nombre de participants, allant même jusqu'à arriver jusqu'en finale de l'émission de télé-réalité où il a échoué face à Julien avec 28% des voix. C'est pour cette raison que les anciens candidats le surnommait la catapulte. Depuis la fin de l'émission, le candidat au secret hors-norme prend du bon temps avec sa femme et ses enfants. Après un long séjour à Paris, sa ville d'adoption, l'américain est reparti aux States pour un road-trip bien mérité, toujours avec sa famille.

Catapulte-man is back !

Depuis quelques jours, Thomas est en Arizona avec sa petite tribu. Au programme : balade dans les canyons, pique-nique en plein air, visite du plus grand zoo de Phoenix et manège à gogo. C'est d'ailleurs dans une attraction que Thomas a eu une pensée particulière pour ses anciens colocataires de la Maison des Secrets. Le visage peinturluré d'un masque bleu portant le logo "C", l'ancien candidat de Secret Story s'est de nouveau hissé dans la peau du personnage qu'il a incarné pendant plusieurs mois : catapulte-man. "Catapulteman sur un hippocampe, avec son fils Spiderman. Catapultman on a seahorse with his son, Spiderman. Good Times! @jan_caplin #Catapulteman #Catapultman", a-t-il écrit en légende de la photo. Et les fans n'ont pas tardé à réagit en voyant le cliché. "Trop cool catapulte-man, t'es super Thomas", "ah super le maquillage, on te retrouve bien", "ils sont trop chous tes enfants", on-ils écrit. Un accessoire manque pour que tout soit parfait : la fameuse cape.