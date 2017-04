Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Thomas et Nabilla ont décidé de s'engager pour la bonne cause en organisant un vide-dressing. Une partie des recettes sera reversée à l'association créée par Jérôme Jarre pour stopper la famine en Somalie.

Le cœur sur la main. Depuis plusieurs semaines, Jérôme Jarre, un humoriste et Youtubeur français, lance un appel aux dons mondial pour venir en aide aux habitants de la Somalie en situation préoccupante. 70% des ressources alimentaires ont disparu, ce qui constitue la plus grave crise depuis 1945. De nombreuses personnalités du net ont répondu présent pour soutenir cette noble cause, comme la Youtubeuse Natoo, mais aussi des stars internationales telles que Ben Stiller ou encore Omar Sy ont ajouté leur pierre à l'édifice.

Cet appel à l'aide a été entendu par Thomas Vergara et sa copine, Nabilla Benattia puisque le couple a souhaité apporter sa contribution. Comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux, le 18 avril prochain, ils vendront en ligne leurs propres vêtements et ont annoncé qu'une partie des fonds sera reversée à la lutte contre la famine en Somalie. "Salut à tous !! Le vide dressing sera en ligne le 18 avril il y'aura de tout ! Je vous mettrais le lien à ce moment-là", écrit l'ancien pensionnaire de Secret Story. Et d'ajouter, "comme nous vous l'avions annoncé une partie du vide dressing sera reversée à l'association de @jeromejarre #LoveArmyForSomalia @Nabilla".

Très vite, les fans de Thomas Vergara ont commenté en masse les post du beau gosse. Tous soulignent la générosité de l'ancien secrétiste. "Tu as le cœur sur la main", "bravo Thomas, tu peux être fier de toi", "quel bonheur de lire ça, tu es une personne en or avec Nabilla", écrivent-ils. En quelques semaines, la cagnotte lancée par Jérôme Jarre a déjà atteint plus de deux millions d'euros. Par ailleurs, une compagnie aérienne a même prévu d’envoyer un avion-cargo capable de transporter pas moins de 60 tonnes de nourriture !