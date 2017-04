Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est lors des saisons 4 et 5 des Anges de la télé-réalité qu'Amélie Neten et Nabilla se rencontrent. Entre elles deux, l'alchimie est immédiate. Pourtant, le caractère trempé de la lilloise n'a pas toujours fait l'unanimité dans Secret Story 4. Piquante et dotée d'un fort caractère elle a provoqué bien des émules dans la Maison des Secrets. Avec Nabilla, rendue célèbre pour son "Allô", tout a été différent. Les deux jeunes femmes qui ont sensiblement le même caractère se sont bien trouvées et vivent depuis plusieurs années une amitié forte à distance.

Même si l'ancienne starlette de télé-réalité, en couple avec Thomas Vergarra, coule des jours heureux à Londres, cela n'empêche pas la maman du petit Hugo de lui envoyer de tendres messages par tweets interposés. Ce matin, la jolie blonde a posté un collage photos sur son compte Instagram pour lui montrer tout son amour. "Les années passent, les souvenirs restent @nabillanew #missyou (tu me manques)", a-t-elle écrit en légende de ce cliché. Un joli message qui devrait faire plaisir à la principale intéressée. Dans une récente interview accordée au magazine Closer, Amélie Neten a exprimé son amitié forte avec Nabilla. "Nabilla, c'est le côté fun, la rigolade. Ça restera la saison 4 et la saison 5, ça restera toujours le allô", glisse-t-elle des étoiles plein les yeux.

Aujourd'hui, les deux femmes mènent des carrières bien différentes. En pleine promotion de son livre, Pourquoi tant de haine ?, Amélie arpente les routes de France à la rencontre de ses fans pour évoquer une partie de sa vie qu'elle veut aujourd'hui oublier. Nabilla quant à elle, est devenue bloggueuse et digital influencer à Londres. Les prochaines retrouvailles des deux starlettes de télé-réalité risquent d'être chargées en émotion.