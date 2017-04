Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Après avoir partagé avec ses fans les photos de son séjour à Dubaï, Sarah publie désormais des clichés de son cher et tendre Vincent. L’amour est toujours d’actualité entre les deux tourtereaux !

Vincent Queijo amoureux ? Qui l’eût cru ? Pour tous les fans qui ont découvert le beau brun lors de la saison 7 de Secret Story, cela semblait presque mission impossible tant le jeune homme a passé toute son aventure à batifoler de fille en fille. Mais il semble que depuis qu’il a retrouvé Sarah dans la Maison des Secrets lors de la 10e édition du programme, Vincent Queijo est autre homme. D’ailleurs les deux amoureux ne se quittent plus.

Après un séjour à Marrakech, Sarah Lopez et Vincent Queijo se sont donc envolés pour Dubaï où ils ont profité de vacances bien méritées en amoureux. Si les deux tourtereaux ont partagé chacun de leur côté les clichés de ce séjour paradisiaque, ils se sont plutôt montrés avares en ce qui concerne les photos où on les voit tous les deux. Mais ils se sont rattrapés depuis.

Après un premier cliché publié par Sarah où l'on découvre les deux amoureux tout sourire, l’ancienne candidate de Secret Story a ensuite pris en photo de nombreux instantanés d’elle et de son chéri, publiés ce mardi 25 avril sur son compte Instagram. Sur l’un des clichés, on découvre ainsi Vincent en train de faire une grimace. Sur un autre, c’est elle qui dessine un cœur avec ses mains. Une autre photo donne à voir le couple poser ensemble tandis que sur la dernière, Sarah en bikini tourne le dos à l’objectif et tient la main de son bien-aimé. En guise de légende, la jeune femme a juste écrit « Dubai #vincarah », accompagné d’un cœur.

Vincent n’est pas en reste puisqu’il a également partagé avec ses fans une photo de lui et de sa chérie prenant la pose dans le désert de Dubaï. Visiblement, Sarah et Vincent sont toujours aussi amoureux.





Dubai ❤️ #dubai #vincarah Une publication partagée par Sarah Lopez SS10 & Les Anges9 (@sarahlopezoff) le 25 Avril 2017 à 12h00 PDT