Un joli cadeau pour Noré et Kamila de la part de la Voix

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Pour Noré et Kamila, c’est vraiment l’amour fou. Nous en sommes les observateurs privilégiés depuis plus d’une semaine et leur séparation nous fend presque le coeur.

On l’a vu jeudi dernier lors de l’entrée des quatorze Habitants dans le Campus des Secrets, les couples de la saison sont très soudés. Il y en a deux : Charlène et Benoît d’un côté et Noré et Kamila de l’autre. Les deux derniers étant même mariés. Joueuse, la Voix leur a proposé de cacher leur secret en mélangeant les couples : Benoît et Kamila vont devoir simuler une idylle, quand Charlène et Noré feront tout pour les aider dans cette voie. Oui mais voilà, pour le couple fusionnel que forment Noré et Kamila, les choses ne sont pas si simple. Eux qui ne se sont jamais quittés plus de quinze jours ont du mal à devoir évoluer dans l’aventure en faisant mine de n’éprouver rien de particulier l’un pour l’autre.

Face à la tristesse de Noré, la Voix s’est montrée très humaine ce soir et a tenu à offrir un présent au charmant couple. Ils ont pu se retrouver en tête à tête pendant deux minutes, à l’abris de tous les regards indiscrets des autres Habitants de la Maison. Entre deux bisous et câlins, les deux amoureux en ont profité pour revoir leur stratégie dans les missions données par la Voix.



Mais le véritable bonheur a toujours une durée limitée pour la tête pensante de Secret Story. Si bien qu’à l’issue des deux minutes, la Voix a annoncé au couple que pour mieux protéger leur secret, elle leur donnait pour mission de ne plus s’adresser la parole pendant 48h à compter de demain matin. Seul espace où ils pourront contrer cette règle, un minuscule havre de paix en forme de croix situé au beau milieu du jardin. Autant dire qu’il leur sera impossible de se parler sans attirer les soupçons.