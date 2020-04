Un saloon dans la Maison des Secrets

La Voix a décidé d'organiser une soirée Western dans la Maison des Secrets. L'occasion pour les habitants de s'imaginer dans un saloon et également de faire une battle de danse.

Ambiance Western dans la Maison des Secrets ! La Voix a décidé de transformer le salon de la Maison des Secrets en saloon le temps d'une soirée pour le plus grand plaisir des habitants qui ont revêtu des costumes de cow-boys pour l'occasion. Tous ont été ravis de ce moment, d'autant plus que Julie, Nathalie et Eddy étaient présents pour profiter avec eux de l'ambiance western qui régnait dans la Maison des Secrets. Au cours de la soirée, Emilie a d'ailleurs tenu à rendre hommage aux trois anciens candidats de Secret Story. La sœur de Loïc a déclaré qu'Eddy, Emilie et Nathalie avaient apporté beaucoup de bonne humeur dans la Maison des Secrets depuis leur arrivée lors de l'hebdo du 16 octobre 2015. La jeune femme a ajouté qu'elle était heureuse d'avoir pu faire davantage la connaissance de ces trois anciens candidats qui se sont révélés être de bon conseil.



Plus tard dans la soirée, Eddy, Nathalie et Julie ont joué les juges. Les trois anciens candidats de Secret Story ont en effet dû noter les qualités de danseurs des habitants de la Maison des Secrets le temps d'une battle de danse. Par la suite, le téléphone rouge a retenti et les habitants de la Maison des Secrets ont dû réaliser des duels. Emilie et Rémi, qui étaient en froid au début de la soirée, se sont affrontés le temps d'un duel de regard. Le premier des deux qui détournait le regard avait perdu ce duel. Bien évidemment, Emilie et Rémi étaient bien décidés à ne pas détourner le regard et à remporter le duel. Autant dire que cette soirée Western était placée sous le signe de la bonne humeur dans la Maison des Secrets !