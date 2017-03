Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Thomas, le candidat intrépide de la dernière saison de Secret Story nous a caché des choses. En effet, un membre de sa famille est célèbre... Il s'agit de son fils, Jensen ! En effet, son prénom est inscrit sur plusieurs rues aux Etats-Unis ! Ainsi, en vous promenant sur le sol américain, vous avez de grandes chances de tomber sur Jensen Street. Une drôle de coïncidence dont s'est félicité l'ancien Habitant de la Maison des Secrets sur son compte Twitter. "Le nom de mon fils. Il est célèbre! The name of my son--he's famous!", a-t-il écrit, photo à l'appui. Ses enfants, Thomas en est très fier. Entre 2008 et 2010, il a donné naissance à trois enfants : une fille Susan Juliette puis deux fils, Austin Alexander et Jensen James, le petit dernier. Marié à l'époque à Nancy Gillespie depuis 2003, il a décidé de porter leurs enfants avant de terminer son changement de sexe. Séparé de sa première femme, le jeune homme coule aujourd'hui des jours heureux avec Amber Baeatie, aux Etats-Unis.

Le dernier cliché posté par Thomas a suscité une vague de réactions sans précédent sur les réseaux sociaux. Une internaute n'a pas hésité à faire sa propre supposition sur le prénom de son fils. Pour elle, Thomas a appelé son fiston Jensen en référence à un acteur américain. "Moi qui pensait que tu l'avais appelé Jensen en référence à l'acteur Jensen Ackles de Supernatural... Eh bien félicitations !", "C'est marrant, les deux autres ont des noms de ville aux USA. Austin (Texas) et Susanville (Californie)", "trop bien, c'est vraiment marrant !", écrivent-ils.