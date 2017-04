Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Rien ne semble pouvoir mettre fin à la belle idylle entre Vincent Queijo et Sarah Lopez. Les deux amoureux qui se sont mis en couple à la fin de la dixième saison de Secret Story sont tout simplement devenus inséparables. Les deux anciens habitants de la Maison des Secrets ne cessent depuis d’afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Après une séparation forcée à cause de leurs projets respectifs, Sarah et Vincent ont savouré leurs retrouvailles à la fin du mois de mars. Et pour rattraper le temps perdu, les deux amoureux se sont envolés pour Marrakech. Le 5 avril dernier, Sarah Lopez n’a pas hésité à faire une belle déclaration d’amour à son homme sur son compte instagram. En effet, pour accompagner une photo sur laquelle les deux amoureux semblent profiter du soleil, la jolie jeune femme a écrit en guise de légende : « L’amour n’est ni raisonnable ni raisonné. C’est une évidence, une intuition ». Des jolis mots qui prouvent encore une fois que le couple vit toujours sur un petit nuage.

Et s’il fallait encore une preuve de cette belle idylle, il faut aller la chercher sur le compte instagram de Vincent Queijo, cette fois-ci. L’ancien Don Juan de Secret Story 7 qui semble s’être bel et bien rangé, a en effet publié une photo de sa belle et lui en voiture. Ce dernier en arrière-plan semble déposer un baiser sur l’épaule de sa chère et tendre. Beaucoup moins loquace que Sarah, Vincent a inscrit un simple « cœur » en guise de légende. Une chose est sûre : l’amour brûle toujours entre eux.





