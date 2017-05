Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une fois n'est pas coutume pour Vivian. L'ancien pensionnaire de la Maison des Secrets qui s'est récemment fait dessiner une tête de loup, complétée de plusieurs figures géométriques dont des prismes et des triangles sur le cou a retiré l'expérience. Une fois encore, c'est sur son compte Instagram que le candidat de télé-réalité a révélé son dernier dessin à l'encre. Cette fois-ci, il s'est fait poser deux énormes ailes d'ange dans le dos. "Les amis si vous cherchez un excellent tatoueur sur Paris n'hésitez pas rajouter Dize Herman Sur Facebook l'adresse du salon 6 rue courat 75020. Ajoutez le Sur snap pour toute réservation dizetattoo Je suis prêt pour partir à la villa des cœurs brisés", a-t-il écrit en légende de ce dessin plus grand que nature.

Sur Instagram, les fans son dubitatifs. Si certains adorent, "trop beau ton tattoo, il est immense", "j'aime beaucoup la forme, parfait", d'autres, au contraire trouve le dessin trop grand et trop visible. "Sympa le dessin, mais il est bien trop grand", "désolé, mais je n'aime pas du tout Vivian, tu nous as habitué à mieux", "non, pourquoi tu as un fait un si grand tatouage ?", écrivent d'autres. Pour le moment, Vivian n'a pas répondu à ses fans. Il faut dire que le beau gosse a mieux à faire...

Vivian participe à la Villa des Cœurs Brisés

En effet ! Vivian participe à la troisième saison de la Villa des Cœurs Brisés. Séparé de Fanny Salvat, le jeune homme participe au programme pour essayer de tourner la page et passer à autre chose. Mais y parviendra-t-il ? C'est la mission qu'il s'est donné. Dans quelques mois, vous aurez la chance de voir à la télévision Vivian, ses tattoos et son ancienne petite-amie. Voilà qui promet !