Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Quand il a débarqué dans la Maison des Secrets lors de la toute première saison de Secret Story, Xavier Delarue était plutôt du genre éphèbe grec, tout en muscles, le crâne et le visage rasés de près. Depuis la victoire des triplées Johanna, Marjorie et Cyrielle Bluteau, le jeune homme n’avait jamais vraiment changé de style, qui correspond plutôt bien au joueur de basket ball professionnel qu’il était jusqu'en 2013.

Il y a trois jours cependant, l’époux de Tatiana-Laurens Delarue a surpris ses fans en publiant sur son compte Twitter personnel un portrait de lui totalement différent de ce que l’on connaissait de lui. Coupe afro tout en volume sur le dessus de la tête et grosses lunettes, le jeune homme est méconnaissable. Pourquoi un changement si brutal ?

En réalité, la décision ne vient pas de lui mais des réalisateurs des Mystères de l’Amour, qui ont imposé ce nouveau look alors que le personnage d’Antoine - joué par Xavier Delarue - faisait son grand retour dans la série ce weekend. Une nouvelle apparition qui laisse présager une nouvelle vague de suspense dans l’histoire et que l’ancien Habitant de Secret Story a décrit ainsi dans le commentaire accompagnant sa photo sur Twitter : « Antoine est de retour ! Alors Vengeance ou Trahison... Bientôt dans "Les Mystères De L'Amour... #XababaLMDLA #LMDLA ». L’histoire ne dit pas si le néo-comédien aura envie de conserver ce look une fois sorti des plateaux ou non.