14 semaines, 4 finalistes, et tellement d'émotions !

A quelques heures du grand départ, c'est la tête pleine de souvenirs incroyables que les Habitants s'apprêtent à faire leurs adieux à la Maison. Pour se remémorer les moments les plus émouvants de leur aventure, La Voix a réuni toutes les images les plus touchantes des finalistes dans une vidéo. Barbara, Charlène, Noré et Laura, accompagnés des anciens de cette saison 11, redécouvrent ces tranches de vie qu'ils ont partagées non sans une certaine émotion.