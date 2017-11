Abandonnée par son clan, Barbara cherche du réconfort

Barbara se sent délaissée par les siens... Depuis que Laura et Alain se sont remis en couple, elle se sent complètement abandonnée. Un comble quand on sait qu'elle a toujours oeuvré pour que cette histoire puisse éclore. Contre toute attente, c'est auprès de Kamila, l'une des membres du clan adverse, que Barbara trouve du réconfort. Kamila estime que ce n'est pas la première fois qu'Alain déçoit des Habitants depuis le début de l'aventure. Quant à Laura, complètement enfermée dans sa bulle d'amour, elle n'aide pas à ce que les rapports entre Alain et Barbara se fluidifient...