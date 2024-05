After Secret 2024 - Cameron chante l'hymne officiel des Habitants "C'est une dinguerie"

C'est la fin de l'aventure pour Cameron. Mais il peut être fier de son parcours dans le jeu et surtout de la création de l'hymne de la saison. C'est à lui qu'on doit : "C'est une dinguerie". Il met le feu sur le plateau de l'After et la chante en direct !

