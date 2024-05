After Secret 2024 - Cassandra en veut-elle à Lou de l'avoir éliminée ?

Lou était la Maîtresse secrète de la Maison et elle avait le pouvoir d'éliminer un ou une Habitante. Elle a décidé d'éliminer Cassandra. L'ancienne Habitante revient sur son élimination et nous parle un peu plus de son ressenti envers Lou.

