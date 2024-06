After Secret 2024 - Francesca évoque son rapprochement avec Lou dans la Maison bleue

Cette semaine, les Maison séparées ont permis à Francesca et Charlène de s'ouvrir davantage aux autres Habitants de la Maison. De son côté Francesca s'est rapprochée de Lou, et Charlène de Perrine...

