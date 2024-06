After Secret 2024 - Justine est inconsolable après le depart du couple !

La Maison bleue est sous le choc ! Justine qui était très proche de Charlène et Francesca, vient de perdre ses deux binômes de l'aventure. Zoé et Lou tente de consoler la jeune femme en larmes dans la chambre.

En savoir plus sur Zoé, Lou, Christophe Beaugrand, Francesca ou Justine