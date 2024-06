After Secret 2024 - Kelyan partage ses retrouvailles avec sa famille

À quelques jours de la finale, Kelyan a lui aussi quitté l'aventure cette semaine de manière inopinée. Il a alors retrouvé ses premières fans : ses deux filles ! Âgées de 5 et 6 ans, elles ont tout regardé de leur père et sont encore plus fans qu'elles ne l'étaient ! Extrait de l'After du vendredi 14 juin 2024.

