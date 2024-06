After Secret 2024 - Kelyan réagit à son élimination par les membres de son clan

Éliminé lors d'un dîner avec les membres de son clan, Kelyan réagit à ce départ soudain. En effet, l'Habitant a rejoint "les 4 élastiques" quelques jours après que ce clan se soit dessiné, et pour Alexis, il faisait office de "pion". Kelyan répond qu'il avait conscience de sa place dans le groupe et que si un choix comme celui-ci devait se faire, il en connaissait les répercussions. Il ne regrette en aucun cas ces choix et son aventure. Extrait de l'After du vendredi 14 juin 2024.

