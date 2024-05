After Secret 2024 - L'émotion forte d'Ulysse après son aventure

Ulysse est le 3ème Habitant éliminé de la Maison des Secrets. Après un retour en images sur aventure, l'émotion a envahi le candidat. Les souvenirs qui remontent et les messages de soutien d'Alexis et Cameron l'ont beaucoup ému. C'est pour lui une "aventure inoubliable" dans laquelle il a su créer des amitiés sincères et fortes. Extrait de l'After Secret du 10 mai 2024

