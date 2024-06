After Secret 2024 - Les 4 finalistes découvrent leur cagnotte définitive

Ca y est, après 8 semaines d'aventure, les 4 finalistes sont là. Et ils ont ainsi pu valider leur cagnotte définitive ! Allant de 15 870€ à 0€, on vous laisse découvrir leur cagnotte et leur réaction ! Extrait de l'After du vendredi 14 juin 2024.

En savoir plus sur Alexis, Lou, Christophe Beaugrand, Léo ou Maxence