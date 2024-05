After Secret 2024 - Les internautes ont une mission secrète pour Ulysse

Lors de l'After Secret, Christophe Beaugrand a prévenu Ulysse que les internautes ont décidé de lui confier une mission secrète. La Voix arrive ensuite pour la lui dévoiler. Il devra pendant une semaine, tous les jours, demander à un Habitant de lui faire une coiffure originale. Attention, car cette coiffure ne devra jamais être la même tous les jours. Évidemment, c'est une mission secrète, personne ne doit le découvrir au risque qu'elle soit annulée. On a hâte de voir les plus belle coupe que les Habitants lui réservent !

