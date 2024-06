After Secret 2024 - Les premières réactions de Perrine

Elle est éliminée aux portes de la finale, laissant Léo compléter le carré final. Perrine réagit à chaud sur le plateau de l'After à son élimination. Et bien qu'elle n'ait pas atteint la finale, l'Habitante est très heureuse pour son ami Léo et ne regrette pas cette aventure exceptionnelle. Extrait de l'After du vendredi 14 juin 2024.

