After Secret 2024 - Les premiers mots de Maxime

Après plus d'une semaine dans la Maison des Secrets, c'est Maxime qui est éliminé du jeu. Accompagné de Benoît Dubois et Xavier Delarue , Christophe Beaugrand lui demande un premier ressenti. Le jeune magicien a-t-il des regrets ? Aurait-il fait son aventure différemment ? Maxime se confie. Extrait de l'After Secret du 03 mai 2024

