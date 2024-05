After Secret 2024 - L'interview vérité de Maxime

Éliminé du jeu face à Lou et Maxence, Maxime peut désormais se confier sur le plateau de l'After et ça tombe bien puisque c'est l'heure de "l'interview vérité" de Christophe Beaugrand. Plutôt diviser la cagnotte de ses alliés ou doubler la cagnotte de tous les autres Habitants ? Pas facile de faire un choix... Maxime nous dit tout ! Extrait de l'After Secret du 03 mai 2024

