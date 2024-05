After Secret 2024 - L'interview vérité d'Ulysse

L'Habitant le plus bordélique, celui qui passe le plus de temps à critiquer les autres, ou encore le plus "perché", Ulysse nous dit tout sans langue de bois dans l'Interview Vérité ! Et on apprend beaucoup de choses... Extrait de l'After Secret du 10 mai 2024

En savoir plus sur Christophe Beaugrand ou Ulysse