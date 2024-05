After Secret 2024 - Lou et Maxence reboostés à bloc !

De retour dans la Maison des Secrets, Lou et Maxence sont plus motivés que jamais ! Sauvés par le public, le binôme est prêt à montrer aux autres Habitants, et plus particulièrement au clan adverse, qu'ils sont là et qu'ils comptent bien rester ! Et plus particulièrement à 3 Habitants qui les ont nommés alors qu'ils étaient proches d'eux...

En savoir plus sur Lou, Christophe Beaugrand ou Maxence