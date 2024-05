After Secret 2024 - "On va les manger un par un" Lou et Léo déterminés plus que jamais !

Sauvés par le public, Lou et Léo ont réintégré la Maison des Secrets. Nos faux jumeaux s'estiment heureux et soulager d'être encore dans l'aventure, et sont surtout déterminés plus que jamais en affirmant qu'ils vont "les manger un par un". Faisant partie d'un clan en infériorité numérique, ils espèrent gagner le jeu de la semaine afin de pouvoir nominer d'office ensemble un Habitant du clan adverse. Extrait de l'After Secret du 10 mai 2024

En savoir plus sur Lou, Christophe Beaugrand ou Léo

Ma liste Partager