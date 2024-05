After Secret 2024 - Tous les secrets révélés à Ulysse

Une fois sorti de la Maison, Christophe Beaugrand révèle à chaque éliminé la liste intégrale des secrets, en donnant, pour certains, à qui ils correspondent. Ulysse a donc droit de savoir que Kelyan est la voix française du plus grand sorcier au monde, mais il peut désormais connaître la raison pour laquelle des pièces sont réparties dans toutes la maison : Maxence et Perrine sont les voleurs de la Maison. Extrait de l'After du 10 mai2024

