After Secret 2024 - Ulysse nous explique tout sur son secret

Cette semaine, c’est Ulysse qui a quitté la Maison des Secrets. Et l'Habitant a réussi à préserver son secret durant ces 3 semaines d'aventure qui était "Le public m'a découvert dans la saison 1 de Secret Story". Un secret qui remonte à plus de 16 ans en arrière et qui est lié à Maxime, son frère, qui a donc participé à la première saison. Saison dans laquelle est apparu Ulysse à l'âge de 2 ans. L'Habitant nous explique tout. Extrait de l'After Secret du 10 mai 2024

