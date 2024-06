After Secret 2024 - Un voyage de prévu pour Perrine et Maxence

Très émue après avoir vu les images de son aventure, Perrine partage ses ressentis, et notamment ceux de Maxence. Les deux Habitants ont plus que partager un secret, et des liens forts se sont créés. Ils ont même prévu de faire un voyage ensemble... à Etretat ! Une destination pas choisie au hasard puisque cette destination a été un des indices qui concernaient nos deux voleurs. Extrait de l'After du vendredi 14 juin 2024.

