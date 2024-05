After Secret 2024 - Zoé, Justine et Charlène le comeback du "Girl Power" !

Pour Zoé, Charlène et Justine c'est la délivrance ! Les trois amies et alliées dans l'aventure pensent être revenues victorieuses du SAS face à Lou. Si elles ignorent tout de la supercherie de la Voix, Christophe Beaugrand les interroge sur leur stratégie pour la suite de l'aventure. Extrait de l'After du 17 mai 2024

