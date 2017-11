Cachée dans la Tour de Contrôle depuis le prime time et le stratagème imaginée par La Voix, Barbara a fait son grand retour au sein du Campus hier soir. Après s'être entretenue avec ses amis Laura et Alain, Barbara rejoint les autres habitants, tous sourire… enfin presque. Kamila ne semble pas du tout apprécier le retour de Barbara au sein du Campus. Elle préfère quitter la cuisine et rejoindre seule sa chambre.