Alain : Attention à l'excès de confiance...

Alain le sait : son secret, dont l'intitulé a déjà été à moitié découvert par Kamila, est plus que jamais au centre de toutes les enquêtes. Il y a de l'argent à prendre facile et les plus fins stratèges de la Maison en sont conscients. Pourtant, contre toute attente, le Secretiste est plutôt confiant ! Il semble convaincu que personne ne trouvera la deuxième partie de son secret, même avec tous les indices du monde. Laura lui suggère alors que faire preuve de plus d'humilité à ce sujet !