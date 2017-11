Alain et Barbara : Interloqués par les manoeuvres de Marie...

Les Habitants en sont tous persuadés : c'est à Marie que l'on doit le départ de Laura. Ils ignorent qu'elles sont meilleures amies et que le faux départ de Laura n'est qu'une immense supercherie. Pas étonnant donc que Barbara et Alain refusent toute alliance avec Marie. Mais l'insistance dont cette dernière fait preuve les interpelle... Pourquoi tient-elle tant à se racheter et à faire un pacte de protection avec eux, alors qu'elle vient de pousser Laura vers la sortie ?