Alain, Barbara et Kamila : Passion Michael Jackson !

Samedi soir, sur le Campus des Secrets, les Habitants se sont lancés dans une petite rétrospective Michael Jackson. Et comment résister au plaisir de reprendre quelques-uns des pas de danse d'anthologie du King Of Pop ? Kamila, Barbara et Alain s'y essaient avec plus ou moins de réussite, mais assurément beaucoup de fun ! Dans le salon, nos demi-finalistes se déhanchent au son de Smooth Criminal, In The Closet, et de nombreux autres hits de l'inoubliable Michael.