Alain, bientôt fiancé à Laura... Shirley y croit à fond !

Lors du prime de jeudi dernier, La Voix a confié à Alain une mission secrète exceptionnelle. Objectif : faire croire à tous les Habitants qu'il est sur le point de demander en mariage Laura. Après avoir évoqué des rêves de fiançailles et laissé planer le doute à ce sujet, Alain choisit finalement Shirley pour approfondir le sujet tout en finesse. Et la jeune femme semble parfaitement convaincue de la sincérité d'Alain. Et si ce dernier venait finalement à se laisser prendre au jeu ?