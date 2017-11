Alain broie du noir, Laura tente une approche...

Depuis 24 heures et son altercation nocturne avec Laura, Alain broie du noir. Il semble très inquiet de l'avenir de sa relation avec la belle brune et se pose mille et une questions sur leur avenir commun et la viabilité de cette idylle. Complètement isolé du reste du groupe et le regard dans le vide, il médite. Jusqu'à ce que Laura vienne prendre de ses nouvelles et l'encourage à regagner le salon pour retrouver le moral. Alain décline la proposition...