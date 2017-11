Au lendemain d'un faux clash mémorable entre Marie et Laura, qui a valu à cette dernière sa fausse exclusion définitive du jeu, Alain partage ses impressions avec Shirley. Si Alain estime que Marie a clairement cherché à pousser à bout Laura (et que l'attitude de Jordan n'a pas aidé), Shirley a une opinion plus modérée de la scène à laquelle elle a assisté et estime que les torts sont partagés.