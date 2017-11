Alain : Effondré par le départ de Laura, il craque...

Quelques instants après l'annonce de l'exclusion définitive de Laura (qui n'est qu'une supercherie orchestrée par La Voix, rappelons-le), Alain craque en plein repas. Il ne peut se résoudre au départ de celle qu'il aime et qui a réussi à conquérir son coeur et fond en larmes, consolé par tous ses camarades. Tout à coup, plus de clans, plus de stratégies... La solidarité prend le dessus. Depuis la Tour de Contrôle, Laura assiste, impuissante, à la scène.