Alain et Kamila s'en vont : Un déchirement pour Noré et Laura !

Dans la vie comme dans la Maison des Secrets, toutes les bonnes choses ont une fin... Après avoir passé près de 24 heures sur le Campus, Alain et Kamila doivent désormais quitter leurs camarades, en ce mardi après-midi. Un véritable déchirement pour Noré qui voit filer son épouse Kamila, tout comme pour Laura qui, impuissante, doit se résigner à laisser filer son bel Alain... Pas de panique : plus que 48h avant de se retrouver, et pour de bon cette fois !