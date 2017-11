Alain : Avec Laura, la communication est rompue

Entre Alain et Laura, c'est tout ou rien : les périodes de beau fixe sont entrecoupées de gros clashes qui viennent entacher cette belle idylle. Il faut dire qu'entre nos deux tourtereaux, la communication a toujours été difficile. Et depuis jeudi soir, elle est même tout simplement rompue. Alain n'a pas digéré les questions posées par les anciens Secretistes et tient Laura pour responsable de l'image qu'il renvoie, ce que la belle brune ne supporte pas. Noré tente de jouer les médiateurs mais ne peut que constater les dégâts.