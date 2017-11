Alain et Laura : Les enquêtes et le jeu avant l'amitié !

Alain et Laura ont beau avoir un passé amoureux commun et une complicité toujours intacte, ils se respectent aussi pour leurs qualités respectives de joueur. Alors, malgré les affinités, pas question de délaisser la chasse aux secrets. Pas de cadeau entre eux ! Alain se remémore les nombreux indices tombés sur le secret de Laura et tente de la cuisiner. Laura fait de son mieux pour brouiller les pistes et essaie de noyer le poisson en enquêtant à son tour sur le secret du beau brun.