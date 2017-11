Alain et Laura : Et si l'un d'eux était éliminé mardi ?

Mardi, l'un des quatre Habitants mis en danger par Marie cette semaine (Noré, Charlène, Alain et Laura) l'affrontera dans le sas. Tous pensent que le public les départagera. Il n'en est rien : La Voix a d'ores et déjà prévu que Laura serait prétendument éliminée et rejoindrait la pièce secrète. Du côté de Laura et Alain, on se met à envisager le départ possible de l'un ou de l'autre. En cas de départ de Laura, Alain craint que leur clan ne se trouve en grande difficulté. La jeune femme lui demande de ne surtout pas devenir influençable et de toujours se fier à son instinct !