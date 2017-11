Alain et Laura en mission mariage : Le bouquet final

Cette semaine, Alain et Laura étaient investis d'une mission secrète exceptionnelle : celle de piéger les Habitants et de faire croire qu'ils ont accepté de se marier dans les règles de l'art et de célébrer leur union ce jeudi soir sur le plateau du prime time... Entre demande en mariage dans un resto chic et essayages de robes de mariée, tout le monde est tombé dans le panneau ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 23 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.