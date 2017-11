Alain - Laura : Où en sont-ils ?

Le couple Laura – Alain est en crise. D'ailleurs sont-ils encore en couple ? C'est la question que tout le monde se pose sur le Campus des Secrets. L'arrivée de Marie a encore un peu plus perturbé le couple. Le bel espagnol est malheureux et ne s'en cache pas. Il a même avoué à Barbara, qu'il aime encore Laura. Alors qu'ils se retrouvent seuls dans la chambre du haut, Alain tente de faire le point sur leur relation et cherche des réponses à ses questions. Mais Laura reste flou...